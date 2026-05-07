Erneut Waldbrand: Florianis am Reisberg bei Saualm

Zu einem Waldbrand im Anfangsstadium wurden am Donnerstagabend um 18.30 Uhr insgesamt sechs Feuerwehren aus dem Lavanttal gerufen. Der Brand ist am Reisberg auf der Saualpe ausgebrochen.
Die Landesalarm- und Warnzentrale bestätigt den Brand auf dem Lavanttaler Reisberg bei der Saualpe. „Wie hoch das Ausmaß des Feuers ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.
Sechs Feuerwehren – St. Andrä, Jakling, St. Paul, St. Michael und Wolfsberg sind derzeit alarmiert worden“, so die LAWZ. Im Lavanttal weht derzeit ein Südwind von 21 km/h. Erst vor wenigen Wochen beschäftigte ein gigantischer Waldbrand im Leschtal bei Oberkärnten die Einsatzkräfte aus dem ganzen Land (110 Hektar Wald liegen in Schutt und Asche). Es herrscht aufgrund der Dürre ein enormes Risiko für derartige Einsätze.
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