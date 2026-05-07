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Sechs Wehren alarmiert

Erneut Waldbrand: Florianis am Reisberg bei Saualm

Kärnten
07.05.2026 19:06
(Bild: Christoph Gerak, Einsatzeiter der FF Wolfsberg)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu einem Waldbrand im Anfangsstadium wurden am Donnerstagabend um 18.30 Uhr insgesamt sechs Feuerwehren aus dem Lavanttal gerufen. Der Brand ist am Reisberg auf der Saualpe ausgebrochen.

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Die Landesalarm- und Warnzentrale bestätigt den Brand auf dem Lavanttaler Reisberg bei der Saualpe. „Wie hoch das Ausmaß des Feuers ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Florianis bei der Löschung des Brandes.
Die Florianis bei der Löschung des Brandes.(Bild: Christoph Gerak, Einsatzeiter der FF Wolfsberg)
Die Florianis graben den Waldboden um und beseitigen so die Glutnester.
Die Florianis graben den Waldboden um und beseitigen so die Glutnester.(Bild: Christoph Gerak, Einsatzeiter der FF Wolfsberg)

Sechs Feuerwehren – St. Andrä, Jakling, St. Paul, St. Michael und Wolfsberg sind derzeit alarmiert worden“, so die LAWZ. Im Lavanttal weht derzeit ein Südwind von 21 km/h. Erst vor wenigen Wochen beschäftigte ein gigantischer Waldbrand im Leschtal bei Oberkärnten die Einsatzkräfte aus dem ganzen Land (110 Hektar Wald liegen in Schutt und Asche). Es herrscht aufgrund der Dürre ein enormes Risiko für derartige Einsätze.
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