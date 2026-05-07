Erneut Waldbrand: Florianis am Reisberg bei Saualm

Sechs Feuerwehren – St. Andrä, Jakling, St. Paul, St. Michael und Wolfsberg sind derzeit alarmiert worden“, so die LAWZ. Im Lavanttal weht derzeit ein Südwind von 21 km/h. Erst vor wenigen Wochen beschäftigte ein gigantischer Waldbrand im Leschtal bei Oberkärnten die Einsatzkräfte aus dem ganzen Land (110 Hektar Wald liegen in Schutt und Asche). Es herrscht aufgrund der Dürre ein enormes Risiko für derartige Einsätze.

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