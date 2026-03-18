Banküberfall: Frau meldete Sichtung des Täters

„Das Fahrrad, mit dem der Tatverdächtige geflüchtet ist, ist schon auffallend und passt auch nicht zu seiner Statur“, erklärt Nemetz weiter. „Es ist nicht auszuschließen, dass er es entwendet hat.“ Daher sollen sich Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu dem Rad haben, bei der Polizei melden. „Einfach unter 059 133 20 33 33 oder bei einer Polizeiinspektion. Wir gehen jedem Hinweis nach“, so der Polizeisprecher.