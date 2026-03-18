Banküberfall: Frau meldete Sichtung des Täters

Am Dienstag ging plötzlich ein Hinweis zum Ferlacher Bankräuber ein: Eine Frau meinte, dass sie ihn in einem Zug gesehen hätte. Nach der Auswertung der Videos von den ÖBB stellte sich aber heraus, dass er es wohl nicht gewesen ist.
„Eine Frau hat bei uns angerufen und gemeint, dass der Bankräuber in der Rosentalbahn in Richtung Klagenfurt sitzen würde“, erklärt Mario Nemetz, Sprecher der Kärntner Landespolizeidirektion. „Wir haben gleich eine Streife hingeschickt, aber die Fahndung verlief negativ.“ Dann forderten die Ermittler bei den ÖBB Videomaterial an, um zu klären, was an der Sichtung dran war.
„Die Auswertung der Videos hat leider keinen Treffer ergeben“, so Nemetz. „Wir aber gehen aber weiter allen Hinweisen nach.“ Die Tatortgruppe ist gerade dabei, die Spuren von dem Raubüberfall auszuwerten – noch gebe es aber keine Treffer. Doch ein Detail steht im Fokus der Ermittler.
„Das Fahrrad, mit dem der Tatverdächtige geflüchtet ist, ist schon auffallend und passt auch nicht zu seiner Statur“, erklärt Nemetz weiter. „Es ist nicht auszuschließen, dass er es entwendet hat.“ Daher sollen sich Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu dem Rad haben, bei der Polizei melden. „Einfach unter 059 133 20 33 33 oder bei einer Polizeiinspektion. Wir gehen jedem Hinweis nach“, so der Polizeisprecher.
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