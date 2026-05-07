Real-Star nach Trainings-Streit im Krankenhaus!

Was war passiert? Quellen aus der Kabine berichteten laut „Marca“, dass Valverde dem Franzosen den Handschlag am Morgen verweigerte. In der darauffolgenden Trainingseinheit schaukelte sich die Stimmung weiter hoch, bis es in der Kabine eskalierte. Dort erlitt Valverde dem Bericht zufolge eine Prellung samt Platzwunde – nicht durch einen Schlag seines Teamkollegen, sondern unbeabsichtigt.