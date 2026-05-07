Real-Star nach Trainings-Streit im Krankenhaus!

Ausnahmezustand bei Real Madrid! Seit Wochen kracht es bereits intern beim spanischen Kult-Verein - jetzt landete Federico Valverde nach einem eskalierten Trainings-Streit mit Mitspieler Aurelien Tchouameni sogar mit Kopfverletzungen im Krankenhaus.
Was war passiert? Quellen aus der Kabine berichteten laut „Marca“, dass Valverde dem Franzosen den Handschlag am Morgen verweigerte. In der darauffolgenden Trainingseinheit schaukelte sich die Stimmung weiter hoch, bis es in der Kabine eskalierte. Dort erlitt Valverde dem Bericht zufolge eine Prellung samt Platzwunde – nicht durch einen Schlag seines Teamkollegen, sondern unbeabsichtigt.
Nerven liegen blank
Dieser Vorfall sei „der schwerwiegendste, den es je im Klub gegeben hat“, so die spanische Sportzeitung. Seit Wochen liegen in Madrid bereits die Nerven blank. Vor allem die Franzosen-Gruppe rund um Kylian Mbappe sorgte öfters für Verstimmung. Auch die erneut titellose Saison wird einen Beitrag zur schlechten Stimmung leisten.
Suche nach neuem Trainer
Jetzt stellt sich außerdem die Frage, wer diesen internen Scherbenhaufen übernimmt. Denn mit Neo-Coach Alvaro Arbeloa sei man nicht zufrieden. Mehrere spanische Medien berichteten über eine mögliche Rückkehr von Jose Mourinho.
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