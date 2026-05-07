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„Krone“ stärkt Aufsichtsrat mit Top-Medienberatern

Medien
07.05.2026 20:00
Nach dem erfolgreichen Eigentümerwechsel folgt nun ein strategisches Signal bei Österreichs ...
Nach dem erfolgreichen Eigentümerwechsel folgt nun ein strategisches Signal bei Österreichs unabhängiger Tageszeitung.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Ausstieg der deutschen Funke-Gruppe und der Übernahme sämtlicher Anteile an der „Kronen Zeitung“ durch die Familie Dichand wird der Aufsichtsrat der „Krone“ um zwei Mitglieder verstärkt.

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Das soll ein Zeichen dafür sein, die „Krone“ weiterhin unabhängig, wirtschaftlich stark und publizistisch kraftvoll weiterzuentwickeln. Dabei setzen wir bewusst auf erfahrene Persönlichkeiten mit internationaler Expertise in Medien, Digitalisierung und Technologie.

Neue wichtige Impulse 
Clemens Schwaiger zählt zu den profiliertesten Strategen der globalen Medienindustrie. Bei McKinsey & Company begleitete er führende europäische Medien- und Sportkonzerne in Phasen tiefgreifender strategischer Neuausrichtung.

Seine Erfahrung in Strategie- und Organisationsentwicklung sowie sein internationales Netzwerk zu bedeutenden Medienhäusern werden wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unseres Hauses liefern.

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Tech-Power für Weiterentwicklung
Alexander Windbichler ist Gründer und CEO der Klagenfurter Anexia Group, eines der erfolgreichsten europäischen Cloud- und Rechenzentrumsunternehmen mit Standorten in mehr als 70 Ländern. Als erster Österreicher im Vorstand des europäischen Branchenverbandes CISPE engagiert er sich für digitale Souveränität, faire Wettbewerbsbedingungen und eine starke europäische Cloud-Infrastruktur.

Seine Expertise in Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und moderner IT-Architektur wird die technologische Weiterentwicklung der „Kronen Zeitung“ entscheidend vorantreiben.

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