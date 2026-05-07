„Krone“ stärkt Aufsichtsrat mit Top-Medienberatern

Tech-Power für Weiterentwicklung

Alexander Windbichler ist Gründer und CEO der Klagenfurter Anexia Group, eines der erfolgreichsten europäischen Cloud- und Rechenzentrumsunternehmen mit Standorten in mehr als 70 Ländern. Als erster Österreicher im Vorstand des europäischen Branchenverbandes CISPE engagiert er sich für digitale Souveränität, faire Wettbewerbsbedingungen und eine starke europäische Cloud-Infrastruktur.