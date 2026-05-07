Intensivstation! Hasenhüttl kämpfte um sein Leben

Nach einer Mountainbike-Tour im Trainingslager fühlte er sich zunächst nur erschöpft. Doch kurz darauf habe er massive Schmerzen bekommen. „Es war, als würde mir eine Nadel in den Kopf gestochen“, erinnert sich Hasenhüttl. Dazu kamen heftige Rückenschmerzen – „als hätte ich ein Messer im Rücken“. Dann die Schock-Diagnose: Der ehemalige Trainer von Leipzig, Ingolstadt, Wolfsburg und Southampton war am Hantavirus erkrankt!