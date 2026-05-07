Harte Liga-Strafe für Rapids Matthias Seidl

Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat am Donnerstag Rapid-Kapitän Matthias Seidl nach seiner Roten Karte bei der Auswärtsniederlage gegen den LASK wegen rohen Spiels für zwei Partien gesperrt.
Das bedeutet, dass der Mittelfeldspieler das 350. Wiener Derby am Sonntag gegen die Austria und die Partie der letzten Runde bei Sturm Graz versäumt.
Sollte Rapid nicht im Europacup-Play-off im Einsatz sein, ist die Saison für Seidl beendet.
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