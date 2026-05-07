Kapfenberg kochte – aber die Bulls blieben eiskalt

Am Donnerstagabend waren dann die aktuell besten Basketballer des Bundeslandes dran. Nachdem die Kapfenberger von Basketball-Austria-Präsident Helmut Niederhofer gleich drei Pokale (Artamonov bester Trainer, Jones bester Spieler, Fields bester Verteidiger) für die laufende Saison erhalten hatten, war es mit dem Geschenkeverteilen vorbei. Schnell merkte man am Parkett, dass es zwischen den rivalisierenden Klubs um mehr als den Aufstieg ins heurige Superliga-Finale geht. Vor allem die physisch auftretenden Bulls hatten das Messer zwischen den Zähnen, kauften UBSC in Viertel zwei die Schneid ab, zogen auf 46:32 davon.