Kreuzfahrtschiffe entkommen Mega-Tsunami nur knapp

Der alaskische Geologe Bretwood Higman sagte laut BBC über das Ereignis: „Das war eine sehr knappe Sache.“ Und weiter: „Ich fürchte mich davor, dass wir in Zukunft nicht so viel Glück haben werden.“ Wie die Wissenschaftler schreiben, spielte der Klimawandel eine zentrale Rolle. Das Abschmelzen des Gletschers habe die Stabilität der Bergflanke geschwächt und den massiven Abbruch überhaupt erst ermöglicht. Ohne diese Veränderung wäre der Fels vermutlich nicht in dieser Form eingestürzt.