Heckenbrand: 3 Bewohner bei Löschversuch verletzt

Löschversuch mit Handfeuerlöschern

Wie sich herausstellte, hatten Anrainer versucht, den Brand mit einem Dutzend Handfeuerlöschern unter Kontrolle zu bringen. Dabei verletzten sich drei Personen – sie mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die beiden Wehren konnten den Brand rasch löschen.