Heckenbrand: 3 Bewohner bei Löschversuch verletzt

Beim Versuch, einen Heckenbrand in ihrer Siedlung mit Handfeuerlöschern einzudämmen, verletzten sich am Donnerstag drei Personen in Fohnsdorf. Rettung und Feuerwehr eilten zur Hilfe und konnten Schlimmeres verhindern.
Am Donnerstagnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Fohnsdorf und Hetzendorf in eine örtliche Wohnanlage alarmiert. Dort war aus bislang ungeklärter Ursache eine Hecke in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand sie bereits in Vollbrand.
Löschversuch mit Handfeuerlöschern
Wie sich herausstellte, hatten Anrainer versucht, den Brand mit einem Dutzend Handfeuerlöschern unter Kontrolle zu bringen. Dabei verletzten sich drei Personen – sie mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die beiden Wehren konnten den Brand rasch löschen.
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