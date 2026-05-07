Shakira gibt Vorgeschmack auf offiziellen WM-Song

Mit einem kurzen Video auf Instagram hat die kolumbianische Sängerin Shakira (49) einen Vorgeschmack auf das offizielle Lied zur Fußball-WM 2026 gegeben.
Zu Beginn des Songs „Dai Dai“ läuft Shakira mit dem offiziellen WM-Ball Trionda unter dem Arm über den Rasen des legendären Maracana-Stadions in Rio de Janeiro. Dann zeigt sie eine kurze Choreographie mit Tänzern, die unter anderem Trikots aus Argentinien und Kolumbien tragen.
„Wir sind bereit“
Zum Schluss fährt die Kamera aus dem Stadion heraus und auf dem Dach der Tribüne ist „We are ready“ (Wir sind bereit) zu lesen. Der ganze Song von Shakira gemeinsam mit dem nigerianischen Musiker Burna Boy soll am 14. Mai veröffentlicht werden. Auch der Weltverband FIFA teilte den Instagram-Beitrag der Sängerin.
Shakira hatte mit „Waka Waka“ bereits 2010 den offiziellen Song zur WM in Südafrika beigesteuert. Am vergangenen Wochenende gab die Kolumbianerin an der Copacabana in Rio de Janeiro ein kostenloses Konzert vor schätzungsweise zwei Millionen Besuchern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.