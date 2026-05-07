Shakira gibt Vorgeschmack auf offiziellen WM-Song

„Wir sind bereit“

Zum Schluss fährt die Kamera aus dem Stadion heraus und auf dem Dach der Tribüne ist „We are ready“ (Wir sind bereit) zu lesen. Der ganze Song von Shakira gemeinsam mit dem nigerianischen Musiker Burna Boy soll am 14. Mai veröffentlicht werden. Auch der Weltverband FIFA teilte den Instagram-Beitrag der Sängerin.