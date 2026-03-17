Neuer Musicaltempel soll Zuschauerzahl verdoppeln

Das neue Theater im Prater wächst. Bereits Ende des Jahres startet der Vorverkauf für die Musicals. Die „Krone“ besuchte die Baustelle.
Fast 100 Jahre sind es her, als das Jantschtheater im Prater am 31. August 1927 für immer seine Pforten schloss. Nun kehrt die große Bühne dorthin zurück. Derzeit entsteht im Bereich Kratky-Baschik-Weg und Zufahrtstraße in der Nähe der U2-Station Messe-Prater das Theater im Prater – ein Musicaltempel mit 1800 Sitzplätzen. Der Bau läuft bereits auf Hochtouren, Dienstagvormittag wurde die Bodenplatte verlegt.
Große Materialmengen wie etwa 8200 Kubikmeter Beton, 450.000 Kilogramm Stahl und umfangreiche Holzkonstruktionen (1400 Kubikmeter) bilden die bauliche Basis für eine Spielstätte, die auf jahrzehntelangen Betrieb ausgelegt ist. Umgesetzt und finanziert wird das 100-Millionen-Euro-schwere Projekt vom Unternehmen ATG Entertainment, das in den USA, Großbritannien und im deutschsprachigen Raum 73 renommierte Spielstätten betreibt. „Ganz ohne Förderungen oder Zuschüsse von der Stadt“, betont ATG-Live-Chef Matthias Prichzi.
Wir bauen ein Theater, damit Kultur für alle Generationen erlebbar wird. Nachhaltig gedacht und langfristig verankert.
Matthias Prichzi, Geschäftsführer ATG-Live GmbH
Das Vorhaben soll nicht nur eine kulturelle Strahlkraft haben, sondern auch erhebliche wirtschaftliche Effekte mit sich bringen. Laut einer Marktanalyse soll das Theater nämlich eine jährliche Wertschöpfung von 150 Millionen Euro erzielen. Es wird neben Raimund Theater und Ronacher die dritte Musical-Bühne in der Stadt sein und soll auch dazu beitragen, die jährlichen Musical-Besuche in Wien auf bis zu 1.000.000 zu verdoppeln. Das Potenzial sei jedenfalls eindeutig gegeben, heißt es.
Und welche Shows werden gezeigt? Daraus wird immer noch ein Geheimnis gemacht, welches aber spätestens Ende des Jahres gelüftet werden muss. Da startet der Vorverkauf für die insgesamt acht Shows, die in dem brandneuen Musicalpalast gezeigt werden sollen. Die ersten Töne erklingen im November 2027.
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