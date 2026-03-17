Neuer Musicaltempel soll Zuschauerzahl verdoppeln

Das Vorhaben soll nicht nur eine kulturelle Strahlkraft haben, sondern auch erhebliche wirtschaftliche Effekte mit sich bringen. Laut einer Marktanalyse soll das Theater nämlich eine jährliche Wertschöpfung von 150 Millionen Euro erzielen. Es wird neben Raimund Theater und Ronacher die dritte Musical-Bühne in der Stadt sein und soll auch dazu beitragen, die jährlichen Musical-Besuche in Wien auf bis zu 1.000.000 zu verdoppeln. Das Potenzial sei jedenfalls eindeutig gegeben, heißt es.