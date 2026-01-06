Falco-Musical: „Hans würd es sicherlich gefallen“

Ein neues Musical zeichnet das Leben von Popstar Falco nach – alle Hits inklusive! Am Mittwoch kommt die Show „Falco meets Amadeus“ erstmals nach Salzburg. Unter den Gästen: der frühere Manager von Österreichs erfolgreichstem Sänger aller Zeiten. Vorab nahm er sich für ein Gespräch mit der „Krone“ Zeit. . .
Ein Musical für Österreichs größten Popstar aller Zeiten! Knapp 40 Jahre ist es mittlerweile her, dass Falco aka Johann Hölzl mit „Rock Me Amadeus“ es bis auf Platz eins der US-Hitparaden geschafft hat. Rechtzeitig zum Jubiläum zeichnet die Bühnenshow „Falco meets Amadeus“ das bewegende Leben des viel zu früh verstorbenen Musikers nach. Morgen, Mittwoch, gastiert die Show in der Salzburgarena – noch gibt es einige wenige Restkarten.
Was die Besucher erwartet? Bekannte und weniger bekannte Lieder von Falco und eine Geschichte voller Höhen und Tiefen, Exzess und Genie, Ruhm und Einsamkeit. Falcos langjähriger Manager Horst Bork hat an der Geschichte mitgeschrieben. Er ist sich im Gespräch mit der „Krone“ sicher: „Dem Hans würde es gefallen. Er hat sich schon zu Lebzeiten immer gefreut, wenn Falco-Nummern im Radio gelaufen sind.“ Und: „Die Geschichte des Musicals ist authentisch, es ist alles wirklich genau so passiert.“
Mit Alexander Kerbst spielt bei „Falco meets Amadeus“ ausgerechnet ein gebürtiger Ostdeutscher die Hauptrolle – und damit Österreichs Kult-Sänger Nummer eins. „Alexander hat den Falco mittlerweile in den eigenen Genen eingespeist“, muss Horst Bork grinsen.
