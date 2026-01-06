Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erstmals in Salzburg

Falco-Musical: „Hans würd es sicherlich gefallen“

Salzburg
06.01.2026 13:00
Das Musical „Falco meets Amadeus“ gastiert am Mittwoch in der Salzburgarena.
Das Musical „Falco meets Amadeus“ gastiert am Mittwoch in der Salzburgarena.(Bild: Karin Haselsteiner)

Ein neues Musical zeichnet das Leben von Popstar Falco nach – alle Hits inklusive! Am Mittwoch kommt die Show „Falco meets Amadeus“ erstmals nach Salzburg. Unter den Gästen: der frühere Manager von Österreichs erfolgreichstem Sänger aller Zeiten. Vorab nahm er sich für ein Gespräch mit der „Krone“ Zeit. . . 

0 Kommentare

Ein Musical für Österreichs größten Popstar aller Zeiten! Knapp 40 Jahre ist es mittlerweile her, dass Falco aka Johann Hölzl mit „Rock Me Amadeus“ es bis auf Platz eins der US-Hitparaden geschafft hat. Rechtzeitig zum Jubiläum zeichnet die Bühnenshow „Falco meets Amadeus“ das bewegende Leben des viel zu früh verstorbenen Musikers nach. Morgen, Mittwoch, gastiert die Show in der Salzburgarena – noch gibt es einige wenige Restkarten.

Lesen Sie auch:
Tour und Filmpremiere
Auf den Spuren von Falco in Bad Gastein
27.01.2023

Was die Besucher erwartet? Bekannte und weniger bekannte Lieder von Falco und eine Geschichte voller Höhen und Tiefen, Exzess und Genie, Ruhm und Einsamkeit. Falcos langjähriger Manager Horst Bork hat an der Geschichte mitgeschrieben. Er ist sich im Gespräch mit der „Krone“ sicher: „Dem Hans würde es gefallen. Er hat sich schon zu Lebzeiten immer gefreut, wenn Falco-Nummern im Radio gelaufen sind.“ Und: „Die Geschichte des Musicals ist authentisch, es ist alles wirklich genau so passiert.“

Alexander Kerbst spielt die Hauptrolle – ein schwieriges Unterfangen.
Alexander Kerbst spielt die Hauptrolle – ein schwieriges Unterfangen.(Bild: Dominik Gruss)

Mit Alexander Kerbst spielt bei „Falco meets Amadeus“ ausgerechnet ein gebürtiger Ostdeutscher die Hauptrolle – und damit Österreichs Kult-Sänger Nummer eins. „Alexander hat den Falco mittlerweile in den eigenen Genen eingespeist“, muss Horst Bork grinsen.

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
131.665 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
110.273 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
98.196 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf