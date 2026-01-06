Falco-Musical: „Hans würd es sicherlich gefallen“

Was die Besucher erwartet? Bekannte und weniger bekannte Lieder von Falco und eine Geschichte voller Höhen und Tiefen, Exzess und Genie, Ruhm und Einsamkeit. Falcos langjähriger Manager Horst Bork hat an der Geschichte mitgeschrieben. Er ist sich im Gespräch mit der „Krone“ sicher: „Dem Hans würde es gefallen. Er hat sich schon zu Lebzeiten immer gefreut, wenn Falco-Nummern im Radio gelaufen sind.“ Und: „Die Geschichte des Musicals ist authentisch, es ist alles wirklich genau so passiert.“