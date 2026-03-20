1,5-Prozent-Wachstum steht auf wackeligen Beinen

Besonders spüren die energieintensiven Branchen den neu hinzugekommenen Krisenherd. „Betriebe aus den Bereichen Metallverarbeitung, Maschinenbau und Chemie/Pharma stehen unter enormem Kostendruck“, sagt das Duo. Auch unter Druck steht der Bereich Transport und Logistik. „Tirol ist stark von der Logistikbranche geprägt. Die volatilen und hohen Treibstoffkosten belasten die Transporteure direkt und verteuern in der Folge die gesamten Lieferketten.“