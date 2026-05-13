Axt-Mörder kommt vorzeitig frei, tötet Schülerin

Mörder traf Opfer am Rande eines Rapsfeldes

Dort war der 39-Jährige seit seiner vorzeitigen Entlassung auf einem Bauernhof als Hilfsarbeiter tätig. Die 18-jährige Alisia I. absolvierte auf demselben Bauernhof ein Praktikum, als sie am Rand eines blühenden Rapsfeldes auf Bone J. traf. Der Mann zerrte sie in das Feld, wo es zu einem heftigen Kampf gekommen sein dürfte.