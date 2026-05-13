Warum sich Curacao an der Nordsee vorbereitet

Bislang war Curacao, das 60 Kilometer vor der Küste Venezuelas liegt, vor allem für atemberaubende Strände, tolle Tauchgebiete und den berühmten Orangenlikör bekannt. So ein kleines Land (156.000 Einwohner) ist bisher noch nie bei einer Fußball-WM dabei gewesen. Zwei Österreicher kennen den exotischen Insel-Staat ganz genau.