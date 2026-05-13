Ried trauert um ehemaligen Obmann und Präsidenten

Die SV Ried trauert um ihren langjährigen Obmann und Präsidenten Franz Mairinger. Der ehemalige Funktionär der Oberösterreicher ist am Sonntag im Alter von 84 Jahren verstorben, wie der Bundesligist am Dienstag bekannt gab.
„Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie. Die SVR wird dich immer in Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden!“, heißt es in einer Aussendung der Rieder.
Von 1981 bis 1986 war Mairinger als Obmann, von 1987 bis 1993 als Präsident der SV Ried tätig. 1991 war er im Amt, als den Oberösterreichern der Aufstieg in die 2. Division gelang.
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