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„Anti-NATO-Parolen“

Deutsche Soldaten in den Niederlanden attackiert

Ausland
13.05.2026 11:24
Die niederländische Polizei ermittelt (Symbolbild).
Die niederländische Polizei ermittelt (Symbolbild).(Bild: APA/Jeffrey GROENEWEG/ANP/AFP)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Laut dem deutschen Verteidigungsministerium ist es in der Nähe einer NATO-Basis in den Niederlanden zu einem „sicherheitsrelevanten Vorfall“ mit deutschen Soldaten gekommen. Medienberichten zufolge wurden zwei Bundeswehrsoldaten von einer Gruppe maskierter Täter attackiert.

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Laut einem Bericht der Tageszeitung „De Telegraaf“ spazierten die beiden NATO-Soldaten am Montag gegen 22 Uhr in der Nähe des Stützpunktes Brunssum auf der Straße, als plötzlich ein Auto in ihrer Nähe anhielt. Aus diesem sollen mehrere maskierte Männer ausgestiegen und auf die deutschen Staatsbürger losgegangen sein. Dabei seien auch „Anti-NATO-Parolen“ gefallen sein, berichtet bild.de.

Ein Soldat leicht verletzt
Eines der beiden Angriffsopfer wurde dem Vernehmen nach leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar. Die Polizei bittet mögliche Augenzeugen um Hinweise bzw. Foto- und Filmmaterial.

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In Brunssum, unweit der Grenze zu Deutschland, befindet sich das NATO-Hauptquartier Allied Joint Force Command, welches zu den wichtigsten operativen NATO-Kommandos in Europa zählt und für Einsätze sowie die Verteidigung in Nord- und Mitteleuropa zuständig ist.

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