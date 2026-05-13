Deutsche Soldaten in den Niederlanden attackiert

Laut einem Bericht der Tageszeitung „De Telegraaf“ spazierten die beiden NATO-Soldaten am Montag gegen 22 Uhr in der Nähe des Stützpunktes Brunssum auf der Straße, als plötzlich ein Auto in ihrer Nähe anhielt. Aus diesem sollen mehrere maskierte Männer ausgestiegen und auf die deutschen Staatsbürger losgegangen sein. Dabei seien auch „Anti-NATO-Parolen“ gefallen sein, berichtet bild.de.