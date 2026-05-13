KTM verkauft nach der Krise wieder mehr Motorräder

500 Stellen werden abgebaut

Bajaj Mobility ist infolge der Insolvenz aus dem Jahr 2024 weiterhin stark verschuldet, die Nettoschulden lagen im ersten Quartal bei 837 Millionen Euro. Dementsprechend setzen die Innviertler auch weiterhin den Sparstift an. „Im Zuge der Restrukturierung wurden weitere Maßnahmen zur Straffung von Strukturen ergriffen, um die nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen“, heißt das im offiziellen Unternehmens-Sprech. Zum Sparprogramm gehört, wie berichtet, der Abbau von 500 Stellen, überwiegend im Angestelltenbereich und mittleren Management. Der Jobbabbau soll bis zum dritten Quartal abgeschlossen sein – und er hat bereits begonnen: Zu Jahresbeginn waren bei Bajaj Mobility noch 3782 Mitarbeiter beschäftigt, mit Stichtag 31. März waren es nur mehr 3662, ein Minus von 120 Beschäftigten.