Rapid veröffentlicht Buch über Europacupgeschichte

„Dein Name in Europa ist famos“. So heißt das neue Buch, das der SK Rapid anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des zweiten Europacupfinales der Hütteldorfer auf den Markt gebracht hat.
„Herausgekommen ist ein knapp 350-seitiges Buch mit Infos zu allen Spielen von 1955 bis heute mit über 400 zum Teil noch nie veröffentlichten Fotos sowie einem eigenen Statistikkapitel am Ende des Buches. Der Fokus wird dabei nicht nur auf die Ergebnisse gelegt, sondern auch auf das besondere Rundherum bei europäischen Flutlichtspielen. Abgerundet wird das Buch mit 14 Interviews mit Protagonisten von damals bis heute, von Spielern über Funktionäre bis hin zu Fans. So kommt unter anderem der letzte lebende Spieler des grün-weißen Europacupdebüts von 1955, Josef Höltl, ebenso zu Wort wie die Jahrhundertteammitglieder Michael Konsel und Antonin Panenka bis hin zur Neuzeit mit Steffen Hofmann und Louis Schaub“, heißt es in einer Aussendung des SK Rapid.
Geschrieben wurde das Buch von Julian Schneps und Matthias Schmid, für 27 Euro ist es in den Fanshops des SK Rapid im Allianz Stadion und St. Pölten sowie auf der Homepage der Hütteldorfer erhältlich.
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