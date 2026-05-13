Hoffen auf den Deal: Trump als Bittsteller bei Xi

„Brauchen keine Hilfe“

Der US-Präsident spielte im Vorfeld der Reise seine schwache Position hinunter: Danach gefragt, ob Xi im Iran-Krieg hilfreich sein könne, sagte Trump: „Ich denke, wir brauchen im Iran überhaupt keine Hilfe.“ Xi sei jemand, mit dem er sehr gut auskomme. „Das wird eine sehr spannende Reise. Es werden viele großartige Dinge passieren“, so der US-Präsident.