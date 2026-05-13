Ecuador kämpft gegen die Probleme in der Heimat an

Mit nur fünf Gegentoren war Ecuador die defensivstärkste Mannschaft in der Südamerika-Qualifikation. Warum ohne Stürmer Enner Valencia gar nichts geht, die Stars um Chelsea-Abräumer Moises Caicedo in ihrer Heimat an andere Dinge denken als Fußball. Plus: die Angst vor dem organisierten Verbrechen.
Noch bevor die WM-Quali in Südamerika im Herbst 2023 überhaupt begonnen hatte, bekam Ecuador schon drei Punkte abgezogen. Weil die „Federacio Ecuatoriana de Futbol“ – wie der Verband offiziell heißt – in der letzten Qualifikation für Byron Castillo eine Geburtsurkunde mit falschem Geburtsdatum und -ort vorgelegt hatten, setzte es diese Strafe.
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