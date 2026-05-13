Ecuador kämpft gegen die Probleme in der Heimat an

Noch bevor die WM-Quali in Südamerika im Herbst 2023 überhaupt begonnen hatte, bekam Ecuador schon drei Punkte abgezogen. Weil die „Federacio Ecuatoriana de Futbol“ – wie der Verband offiziell heißt – in der letzten Qualifikation für Byron Castillo eine Geburtsurkunde mit falschem Geburtsdatum und -ort vorgelegt hatten, setzte es diese Strafe.