Fast 13 Jahre Haft für Kokain-Deal aus der Zelle

Drahtzieher des Deals verurteilt

Beim nun fortgesetzten zweiten Prozess ging es um die zwei Hintermänner: Während der Ex-Freund (35) gleich am ersten Verhandlungstag im September 2025 ein Geständnis ablegte, bestritt der ohnehin schon seit 2019 wegen südamerikanischen Drogengeschäften in Haft sitzende Salzburger (44) eine Beteiligung. Dabei belastete ihn der Mitangeklagte, der selbst auch nach der Frau nach Kolumbien geflogen war, um das Koks zu holen – aber ohne Drogen wieder zurückkehrte: „Er hat die Kontakte, er ist der Einzige“, sagte der 35-Jährige der Richterin. Der Anklage nach hatte der 44-Jährige das Drogen-Geschäft sogar aus der Haftzelle organisiert – mit einem eingeschleusten Smartphone.