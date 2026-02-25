Diese vier Gangster sind Österreichs „Most Wanted“

Sie sehen aus wie der Nachbar von nebenan oder die Mitarbeiterin im Supermarkt, sind aber in Wirklichkeit Verbrecher: Radoje Zvicer, Mariana Mijailovic, Martin Josef Schabel und Tibor Foco sind auf der Flucht – manche von ihnen zudem äußerst gefährlich. Sie alle stehen derzeit auf der „Austria‘s Most Wanted“-Liste des Bundesministeriums für Inneres beziehungsweise des Bundeskriminalamts. Dort landet man in der Regel dann, wenn eine internationale Festnahmeanordnung vorliegt und die Person außerdem Gegenstand einer Zielfahndung des Bundeskriminalamts ist.