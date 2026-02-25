Diese vier Gangster sind Österreichs „Most Wanted“

Speziell ausgebildete Zielfahnder suchen weltweit nach untergetauchten Straftätern, die wegen Mord, Raub oder organisierter Kriminalität verhaftet werden sollen. Vier besonders gefährlichen Gangstern gelang es jedoch bislang, sich vor der Exekutive zu verstecken – sie sind „Austria‘s Most Wanted“.
Sie sehen aus wie der Nachbar von nebenan oder die Mitarbeiterin im Supermarkt, sind aber in Wirklichkeit Verbrecher: Radoje Zvicer, Mariana Mijailovic, Martin Josef Schabel und Tibor Foco sind auf der Flucht – manche von ihnen zudem äußerst gefährlich. Sie alle stehen derzeit auf der „Austria‘s Most Wanted“-Liste des Bundesministeriums für Inneres beziehungsweise des Bundeskriminalamts. Dort landet man in der Regel dann, wenn eine internationale Festnahmeanordnung vorliegt und die Person außerdem Gegenstand einer Zielfahndung des Bundeskriminalamts ist.
