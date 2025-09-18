Kolumbianischer Koks-Deal aus Zelle eingefädelt?

Wieder zu Hause angekommen, habe er seine damalige Partnerin dazu gebracht, nach Kolumbien zu fliegen. Die Anweisungen sollen aber alle vom 44-Jährigen gekommen sein. Doch der seit 2019 wegen Suchtgiftgeschäften im Gefängnis sitzende Österreicher bestritt: „Ich habe damit nichts zu tun und habe keine Kontakte hergestellt.“ Sein Kolumbien-Kontakt sei vor Jahren gestorben. Und zur Staatsanwältin sagte er noch: „Glauben Sie, ich bin dumm? Warum soll ich das nach sechs Jahren in Haft machen?“