Regierung kippt striktes Nein zum Mercosur-Pakt

Kritik kommt vor allem an der Art und Weise, wie die Regierung zustimmte: Per sogenanntem Umlaufbeschluss, still und ohne öffentliche Debatte. Dabei ist der Mercosur-Deal keineswegs unumstritten: Noch läuft ein Verfahren beim Europäischen Gerichtshof, und das Europäische Parlament hat über den „faulen Deal“ noch gar nicht abgestimmt. Für Umweltorganisationen wie Greenpeace ist klar: Dieses Vorgehen ist ein fatales Signal – sowohl für den Schutz der Wälder als auch für die demokratische Legitimation in der EU.