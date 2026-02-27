Von der Leyen: EU wendet Mercosur vorläufig an

Prüfung dauert noch an

Die vorläufige Anwendung des Freihandelsabkommens bedeutet, dass bereits Zölle zwischen der EU sowie Uruguay und Argentinien wegfallen, obwohl noch eine Überprüfung des Paktes durch den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) aussteht. Erst wenn diese abgeschlossen ist, kann der Pakt formell in Kraft treten. Wie lange die Richter in Luxemburg dafür brauchen, ist unklar. Die Überprüfung dürfte aber noch mehrere Monate in Anspruch nehmen.