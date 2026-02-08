Sichere Kärntner Energie mit der Kraft des Wassers

Die kombinierte Produktion des Kärntner Energieversorgers Kelag, des österreichischen Stromriesen Verbund und 385 kleinen Produzenten mit der Kraft des Kärntner Wassers reicht entspannt, übers Jahr verteilt, um den ganzen Stromverbrauch unseres Bundeslands in der Höhe von rund fünf Milliarden Kilowattstunden abzudecken. Doch leider gibt es dann doch Schwankungen.