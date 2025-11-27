Sorge um 380-kV-Leitung: Wie entstehen Netzkosten?

Was sind Netzkosten und warum sind sie so teuer? Seit 2023 sind sie enorm gestiegen – beinahe um 39 Prozent – und belasten so manches knappe Budget spürbar. Medial hört man dann oft vom Netzausbau. Und so wirkt ein geplantes Megaprojekt wie die neue 380-kV-Leitung durch Kärnten schon bedrohlich.