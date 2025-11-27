Sorge um 380-kV-Leitung: Wie entstehen Netzkosten?

Rund um die Kärntner 380-kV-Leitung entstehen Sorgen, wer das alles zahlen muss. Auch in Blick auf die Netzkosten zweifeln viele an der Sinnhaftigkeit. Kärnten Netz sieht die Sache hingegen differenzierter.
Was sind Netzkosten und warum sind sie so teuer? Seit 2023 sind sie enorm gestiegen – beinahe um 39 Prozent – und belasten so manches knappe Budget spürbar. Medial hört man dann oft vom Netzausbau. Und so wirkt ein geplantes Megaprojekt wie die neue 380-kV-Leitung durch Kärnten schon bedrohlich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.