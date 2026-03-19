„Leiser“ Überschall-Jet vor zweitem Testflug

Für den zweiten Flug wird die X-59 aus ihrem Hangar am Armstrong Flight Research Center in Edwards (Kalifornien) rollen, dann starten und auf der nahegelegenen Edwards Air Force Base landen. Das Versuchsflugzeug werde etwa eine Stunde lang in der Luft sein und in einer Höhe von 12.000 Fuß (knapp 3660 Meter) eine Reisegeschwindigkeit 370 km/h erreichen, bevor es in 20.000 Fuß (6100 Meter) Höhe auf knapp 420 km/h beschleunigen werde, berichtet die US-Raumfahrtbehörde NASA auf ihrer Website.