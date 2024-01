NASA zeigt neuen Überschall-Passagierjet X-59

Das Besondere am X-59: Die Maschine soll ohne Überschallknall fliegen können. Beim Fliegen mit Überschall ist die Fluggeschwindigkeit größer als die Schallgeschwindigkeit in der Umgebung des Flugzeuges. Durchbricht ein Jet in der Luft die Schallmauer, gibt es einen sehr lauten Knall. Er ist nicht nur einmal zu hören, sondern entsteht permanent.