Berg im Internet gekauft, dann wurde Wald gerodet

Eine Adelsfamilie hat Anhöhe samt 17 Hektar großen Grund in Micheldorf (OÖ) erworben. Ein Renaturierungsprojekt sah eine Waldrodung vor. Jetzt hagelt es Kritik von den Einheimischen. Bürgermeister Horst Hufnagl unterstützt das Unterfangen.
„Ein Freund hat mir das Angebot von einem Online-Marktplatz geschickt und eigentlich bin ich ihm heute noch böse dafür. Denn ich merke erst jetzt, wie viel Arbeit ich mir aufgehalst habe“, sagt Augustin Spiegelfeld. Der Adelsspross hat sich mit dem Georgiberg, einem 595 Meter hohen Kalkkegel in Micheldorf nicht nur viel Arbeit, sondern auch Kritik eingefangen.
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