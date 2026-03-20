Berg im Internet gekauft, dann wurde Wald gerodet

„Ein Freund hat mir das Angebot von einem Online-Marktplatz geschickt und eigentlich bin ich ihm heute noch böse dafür. Denn ich merke erst jetzt, wie viel Arbeit ich mir aufgehalst habe“, sagt Augustin Spiegelfeld. Der Adelsspross hat sich mit dem Georgiberg, einem 595 Meter hohen Kalkkegel in Micheldorf nicht nur viel Arbeit, sondern auch Kritik eingefangen.