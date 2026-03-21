GAK-Duo: „Wir werden das bald geschafft haben“

Bestätigung des Auftaktsieges – mit diesem Auftrag geht der GAK am Samstag in Tirol ins Duell mit WSG. Mit Christian Lichtenberger und Thorsten Schriebl, die in den letzten Runden wie „Phönix aus der Asche“ gestiegen sind, gibt‘s ein Duo, das aktuell eine sehr schöne Zeit durchmacht. Vor dem WSG-Spiel haben sie schon angekündigt: „Für unseren Ex-Trainer Philipp Semlic gibt’s keine Geschenke. Geschenke hat der GAK schon genug gemacht!“ Fakt: Das 0:2 in Tirol vor 14 Tagen schreit nach Rache.