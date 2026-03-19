Tirol: ÖVP und FPÖ mit Kopf-an-Kopf-Rennen

In Tirol läuft unterdessen langsam der Wahlkampf für die im kommenden Jahr anstehende Landtagswahl an. Laut Umfrage liegt die ÖVP bei 32 Prozent, die FPÖ mit Spitzenkandidat Markus Abwerzger bei 28 Prozent – ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die SPÖ stürzt dramatisch von 17,5 auf nur noch 9 Prozent ab. Viele Wähler sind unzufrieden mit internen Streitigkeiten und dem Ausschluss von Lokalstar Donauer. Haselmayer betont: „Nicht alle SPÖ-Wähler sind Sozialhilfeempfänger.“ Viele auf dem Land haben Jahrzehnte gearbeitet und ihre Häuser aufgebaut, fühlen sich von der Bundes-SPÖ aber im Stich gelassen, so der Polit-Kenner. Für die FPÖ läuft der Erfolgszug weiter, die Partei profitiert vom Rückenwind der Bundespolitik. Auch die ÖVP hält sich stabil, verliert nur leicht, könnte aber bei einer Zweierkoalition mit der FPÖ die Regierung bilden.