Stimmung in Österreich seit Kriegsbeginn im Keller

Das Liniendiagramm zeigt die Entwicklung der pessimistischen und optimistischen Erwartungen für die kommenden 12 Monate in Prozent von 2023 bis März 2026. Der Anteil der Pessimistischen steigt stark an und erreicht im März 2026 mit 65 % den Höchstwert. Der Anteil der Optimistischen sinkt im gleichen Zeitraum auf 17 %. Quelle: Market.