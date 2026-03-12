Vorteilswelt
Abrupt verschlechtert

Stimmung in Österreich seit Kriegsbeginn im Keller

Österreich
12.03.2026 09:59
Im Jänner wurde auch in Wien gegen das Regime im Iran protestiert. Angesichts des jetzt tobenden ...
Im Jänner wurde auch in Wien gegen das Regime im Iran protestiert. Angesichts des jetzt tobenden Krieges ist die Stimmung in Österreich extrem schlecht.(Bild: AFP/Joe Klamar)
Von krone.at

Die Stimmung der Österreicherinnen und Österreicher ist momentan miserabel. Nicht einmal zu Zeiten der Corona-Pandemie war sie so schlecht wie jetzt, zeigt eine neue Umfrage. 

Der Anteil der Bevölkerung, der mit Zuversicht vorausblickt, liegt nur mehr bei 17 Prozent. Gleichzeitig beträgt jener der Pessimisten 65 Prozent. Das zeigen Daten des market-Instituts, die am Donnerstag veröffentlicht wurden.

Im Februar war jeder zweite Pessimist
Der Stimmungsabfall kam abrupt (siehe Grafik unten). Im Februar waren noch 30 Prozent Optimisten 50 Prozent Pessimisten gegenübergestanden. Die Meinungsforscher machen deshalb den Krieg im Iran dafür verantwortlich.

Das Liniendiagramm zeigt die Entwicklung der pessimistischen und optimistischen Erwartungen für die kommenden 12 Monate in Prozent von 2023 bis März 2026. Der Anteil der Pessimistischen steigt stark an und erreicht im März 2026 mit 65 % den Höchstwert. Der Anteil der Optimistischen sinkt im gleichen Zeitraum auf 17 %. Quelle: Market.

Am 28. Februar hatten die USA und Israel den Kampfeinsatz gegen den Iran begonnen. Die Online-Befragung von 1000 Personen wurde dann am 9. und 10. März durchgeführt. Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten sei „eine naheliegende Erklärung für diese abrupte Verschlechterung der Erwartungen“, so das Meinungsforschungsinstitut.

Erhebung seit erstem Corona-Lockdown
Nach Ende des ersten Lockdowns am 4. Mai 2020 hatten die Forscher von market begonnen, wöchentlich die Stimmung in Österreich abzufragen. Die Daten seither zeigen: Nicht einmal während Corona gab es so viele Skeptiker und so wenig positiv Denkende wie derzeit.

Österreich
12.03.2026 09:59
