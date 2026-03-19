Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren

Gaspreis seit Kriegsbeginn mehr als verdoppelt

Vor Beginn der militärischen Eskalation lag der TTF-Preis noch bei rund 31 Euro je MWh – seither hat er sich mehr als verdoppelt. Der starke Anstieg dürfte auch die Wiederbefüllung der europäischen Gasspeicher in diesem Jahr deutlich erschweren. Da Gaskraftwerke insbesondere im Winter eine wichtige Rolle bei der Stromerzeugung spielen, könnten auch die Strompreise weiter steigen.