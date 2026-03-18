Eisbullen-Saison wurde zu einer „Horror-Show“

„Wir wollten natürlich den fünften Titel in Folge einfahren, haben aber nicht mit unserer besten Form gespielt“, erklärte ein enttäuschter Eisbullen-Trainer Manny Viveiros nach dem Viertelfinal-Aus gegen Pustertal. Die Realität sieht jedoch anders aus, vom ICE Hockey League-Titel war Salzburg in dieser Spielzeit meilenweit entfernt, das Ausscheiden, auch mit einem 0:4, völlig verdient. Diese Saison wurde für den einstigen Serienmeister zur echten „Horror-Show“. Da die Bulls-Cracks die Play-offs nun vorm Fernseher verfolgen, geht die „Krone“ bereits Mitte März in die Saisonanalyse.