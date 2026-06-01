Betrunkener Radfahrer stürzt – mit Heli ins Spital

Ein 52-jähriger Radfahrer stürzte am späten Sonntagnachmittag auf der B311 in St. Martin bei Lofer in Fahrtrichtung Saalfelden am Radweg aus eigenem Verschulden. Der Mann dürfte laut Polizei mit einem Baustellenbegrenzungsschild kollidiert sein. Ein nachkommender Autolenker bemerkte den Verunfallten und leistete Erste Hilfe. Der Radfahrer war alkoholisiert (1,66 Promille), er wird angezeigt. Der Rettungshubschrauber Martin 6 brachte den Verletzten in das Tauernklinikum Zell am See.