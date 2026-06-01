Betrunkener Radfahrer stürzt – mit Heli ins Spital

Mehrere alkoholisierte Rad- und Autofahrer waren am vergangenen Wochenende im Bundesland Salzburg unterwegs. Ein Mann musste sogar wegen eines Unfalls mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden.
Ein 52-jähriger Radfahrer stürzte am späten Sonntagnachmittag auf der B311 in St. Martin bei Lofer in Fahrtrichtung Saalfelden am Radweg aus eigenem Verschulden. Der Mann dürfte laut Polizei mit einem Baustellenbegrenzungsschild kollidiert sein. Ein nachkommender Autolenker bemerkte den Verunfallten und leistete Erste Hilfe. Der Radfahrer war alkoholisiert (1,66 Promille), er wird angezeigt. Der Rettungshubschrauber Martin 6 brachte den Verletzten in das Tauernklinikum Zell am See.
An der Muhrer Landesstraße hielten Polizisten am 31. Mai um 18.50 Uhr bei der Einfahrt Unterweißburg einen Autofahrer an. Der Einheimische (66) hatte über 1,2 Promille. Die Polizisten nahmen den Führerschein ab, untersagten die Weiterfahrt und zeigten den Mann an.
Munter weiter ging es um kurz nach Mitternacht. In Hof hielten die Beamten einen polnischen Autofahrer an. Der Alkotest ergab bei ihm nahezu 1,2 Promille. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt, nahmen den Führerschein ab und zeigen den Fahrzeuglenker an.
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