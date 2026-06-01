Tunnelsperre! Zwei Stunden Verzögerung auf A10

Auf der Tauernautobahn kam es am Montagmorgen zu einem Unfall nahe Golling in Fahrtrichtung Salzburg. Der Helbersbergtunnel wurde daher gesperrt, es kommt zu Stau bis zum Knoten Pongau.
Zwischen Pass Lueg und Golling waren mehrere Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt. Wer hier unterwegs ist, braucht Geduld: Laut Asfinag dauert es hier in Richtung Norden zwei Stunden länger.
Auf der Ausweichstrecke über die B159 kommt es derzeit ebenfalls schon zu überlasteten Straßen, auch hier stehen die Autos bereits im Stau.
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