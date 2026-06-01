Zeller Eisbären krallen sich Erstliga-Legionär

Zuletzt lief Coatta, der 2024 mit den Rittner Buam den Titel in der Alps Hockey League sowie die italienische Meisterschaft feierte, in der ICE Hockey League für Innsbruck und Villach auf und zählte dabei nicht nur zu den besten Torjägern, sondern auch zu den wichtigsten Führungsspielern. „Genau das wollten wir für noch für unser Team. Max ist ein Spieler, der überall zu finden ist. Wir sind sehr froh, dass uns diese Verpflichtung gelungen ist“, meinte Schwarz weiter.