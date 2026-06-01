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Soll Abgang ersetzen

Zeller Eisbären krallen sich Erstliga-Legionär

Salzburg: Sport-Nachrichten
01.06.2026 12:01
Stürmt nächste Saison im Pinzgau: Max Coatta.
Stürmt nächste Saison im Pinzgau: Max Coatta.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Eishockey-Zweitligist Zell am See schlug nocheinmal auf dem Transfermarkt zu. Die Pinzgauer reagierten auf den Abgang von Torjäger Nick Huard und krallten sich einen Erstliga-Stürmer. Der 32-jährige US-Amerikaner kommt von den Haien aus Innsbruck.

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„Wir erwarten uns einen echten Leader“, sagte Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz am Montagvormittag der „Krone“. Gemeint hat der EKZ-Macher damit seine neueste Erungenschaft. Mit Max Coatta setzt der Zweitligist aus dem Pinzgau nocheinmal ein echtes Statement in Richtung Konkurrenz. 

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Zuletzt lief Coatta, der 2024 mit den Rittner Buam den Titel in der Alps Hockey League sowie die italienische Meisterschaft feierte, in der ICE Hockey League für Innsbruck und Villach auf und zählte dabei nicht nur zu den besten Torjägern, sondern auch zu den wichtigsten Führungsspielern. „Genau das wollten wir für noch für unser Team. Max ist ein Spieler, der überall zu finden ist. Wir sind sehr froh, dass uns diese Verpflichtung gelungen ist“, meinte Schwarz weiter. 

Max Coatta soll Nick Huard ersetzen
Auch körperlich bringt Coatta einiges mit. Bei einer Größe von 1,78 Metern bringt das Offensiv-Ass 90 Kilo auf die Waage. Den Abgang von Stürmer Nick Huard konnten die Zeller mit Max Coatta damit kompensieren. 

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