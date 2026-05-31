Nächstes Kapitel im Kasperltheater um den BSK

Wie geht es jetzt weiter? Gestern gaben die Bischofshofener auf den Sozialen Plattformen an, dass man den vorgesehenen Instanzenweg nutzt und Protest gegen die ursprüngliche Entscheidung des Verbandes eingelegt hat. Die Thematik wird daher in zweiter Instanz geprüft. Klar ist, dass der Klub für seinen Plan, in einem anderen Bundesland zu spielen, eine Ausnahmegenehmigung des SFV brauchen würde. Eine Entscheidung will der Verband bis spätestens Dienstag treffen.