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„Wollten Qualität“

Ex-Unterhaus-Coach hat einen neuen Klub

Salzburg: Sport-Nachrichten
01.06.2026 14:33
Trainiert künftig die U17 des TSV St. Johann: Adonis Spica
Trainiert künftig die U17 des TSV St. Johann: Adonis Spica(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Nach seinem Aus bei Westligist FC Pinzgau hat Adonis Spica einen neuen Job. Der 33-Jährige unterschrieb ab Sommer im Nachwuchs eines Pongauer Westligisten. 

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Adonis Spica hat künftig das Sagen bei der U17 des TSV St. Johann und kehrt damit nach seiner Tätigkeit als U18-Coach in Saalfelden vor zwei Jahren in den Nachwuchsfußball zurück. „Er ist schon eine echt gute Nummer für uns. Nachwuchs ist einfach die Zukunft und wir wollten einfach Qualität haben“, schwärmte Nachwuchs-Boss Faith Yilmaz von seinem neuen Jugendtrainer.

Westliga-Erfahrung für St. Johanns Nachwuchskicker 
Zuletzt trainierte Spica ebenfalls in Saalfelden und hatte bei Westligist FC Pinzgau das Sagen. Im Frühjahr folgte am Fuße des Steinernen Meeres allerdings das Aus.

Zitat Icon

Für mich ist das eine gute Lösung, weil ich mich dann auch etwas mehr auf die Familie konzentrieren kann.

Adonis SPICA, Fußballtrainer

Bild: Andreas Tröster

„Für mich ist das eine gute Lösung, weil ich mich dann auch etwas mehr auf die Familie konzentrieren kann“, sagte Spica am Montag der „Krone“. 

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