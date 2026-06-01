Ex-Unterhaus-Coach hat einen neuen Klub

Adonis Spica hat künftig das Sagen bei der U17 des TSV St. Johann und kehrt damit nach seiner Tätigkeit als U18-Coach in Saalfelden vor zwei Jahren in den Nachwuchsfußball zurück. „Er ist schon eine echt gute Nummer für uns. Nachwuchs ist einfach die Zukunft und wir wollten einfach Qualität haben“, schwärmte Nachwuchs-Boss Faith Yilmaz von seinem neuen Jugendtrainer.



Westliga-Erfahrung für St. Johanns Nachwuchskicker

Zuletzt trainierte Spica ebenfalls in Saalfelden und hatte bei Westligist FC Pinzgau das Sagen. Im Frühjahr folgte am Fuße des Steinernen Meeres allerdings das Aus.