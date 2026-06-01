Fermentiertes Kraut erlebt Comeback als Superfood

Bereits im 18. Jahrhundert galt Sauerkraut als wichtige Nahrungsquelle für Seefahrer, die monatelang ohne frisches Obst und Gemüse unterwegs waren. Es half dabei, die Vitamin-C-Mangelerkrankung Skorbut zu verhindern. Durch die Milchsäuregärung bei der Fermentation von Weißkraut wird das Gemüse haltbar gemacht, während das Vitamin C weitgehend erhalten bleibt.