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Fermentiertes Kraut erlebt Comeback als Superfood

Salzburg
01.06.2026 08:00
(Bild: Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Sauerkraut gehört zu den traditionellen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und wird heute als „Superfood“ gefeiert. Bereits im 18. Jahrhundert galt Sauerkraut als wichtige Nahrungsquelle für Seefahrer.

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Sauerkraut erlebt derzeit – auch in den USA – ein wahres Comeback. Dort sorgt ein Gesundheitsminister, der Sauerkraut bereits zum Frühstück als „Superfood“ empfiehlt, für mediale Aufmerksamkeit. Berechtigterweise, denn das fermentierte Kraut lässt sich vielseitig kombinieren und bringt aus ernährungsmedizinischer Sicht wertvolle Eigenschaften mit.

Bereits im 18. Jahrhundert galt Sauerkraut als wichtige Nahrungsquelle für Seefahrer, die monatelang ohne frisches Obst und Gemüse unterwegs waren. Es half dabei, die Vitamin-C-Mangelerkrankung Skorbut zu verhindern. Durch die Milchsäuregärung bei der Fermentation von Weißkraut wird das Gemüse haltbar gemacht, während das Vitamin C weitgehend erhalten bleibt.

Heute ist Skorbut in Industrienationen zwar äußerst selten, dennoch bleibt Sauerkraut ernährungsphysiologisch interessant. Besonders hervorzuheben sind die enthaltenen Ballaststoffe und Milchsäurebakterien. Diese können sich positiv auf das Darmmikrobiom auswirken und das Immunsystem unterstützen.

Wer möglichst viel von diesen Eigenschaften profitieren möchte, sollte bevorzugt zu fermentiertem und unpasteurisiertem Sauerkraut aus dem Kühlregal greifen. Abgekochtes oder konserviertes Sauerkraut enthält zwar weiterhin Ballaststoffe mit präbiotischer Wirkung, die lebenden Milchsäurebakterien gehen durch die Erhitzung jedoch weitgehend verloren.

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Einziges Manko: die individuelle Verträglichkeit. Menschen mit Reizdarmsyndrom reagieren häufig empfindlich auf fermentierte oder ballaststoffreiche Lebensmittel. Auch bei Histaminintoleranz ist Vorsicht geboten, da während der Fermentation vermehrt Histamin entstehen kann.

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