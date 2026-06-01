Erstmals seit drei Jahren weniger Arbeitslose

Die Branchen Gastronomie, Beherbergung und Bau erholen sich leicht. In Beherbergung und Gastronomie liegt das Minus bei den Arbeitslosenzahlen bei 7,3 Prozent. Im Bau sind es um 4,7 Prozent weniger Jobsuchende. Die Lage entspannt sich vor allem im Innergebirg. Sorgenkind bleibt der Handel mit einem Plus von 3,5 Prozent.