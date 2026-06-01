Erstmals seit drei Jahren weniger Arbeitslose

Gute Nachrichten vom Salzburger Arbeitsmarkt: Erstmals seit drei Jahren ist die Zahl der Jobsuchenden leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 4,5 Prozent. 12.519 Menschen waren Ende Mai arbeitslos gemeldet. Positiv: Die Baubranche und der Tourismus erholen sich leicht.
Die Branchen Gastronomie, Beherbergung und Bau erholen sich leicht. In Beherbergung und Gastronomie liegt das Minus bei den Arbeitslosenzahlen bei 7,3 Prozent. Im Bau sind es um 4,7 Prozent weniger Jobsuchende. Die Lage entspannt sich vor allem im Innergebirg. Sorgenkind bleibt der Handel mit einem Plus von 3,5 Prozent.
Insgesamt sind deutlich mehr ältere Personen von Arbeitlosigkeit betroffen, als junge. Unter 12.500 Jobsuchenden gehört jeder Dritte zur Generation 50plus.
Salzburg hat damit österreichweit mit 4,5 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote. Um 26 Personen weniger Menschen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres suchen eine Arbeitsstelle. Die neue AMS-Chefin Julia Kröll hofft, dass sich dieser Trend fortsetzt.
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