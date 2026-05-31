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Salzburger Liga

Nach Ende des Elfer-Fluchs darf Anif wieder hoffen

Salzburg
31.05.2026 21:02
Traf doppelt vom Punkt: Anif Bünyamin Aksoy (links)
Traf doppelt vom Punkt: Anif Bünyamin Aksoy (links)(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Wer zum Ausklang der 27. Salzburger Liga-Runde auf einen klaren Sieg von Anif gegen Fixabsteiger Hallwang gewettet hatte, sah sich getäuscht. Auch nach dem späten Ausgleich hatten die Gäste noch die Chance auf den Sieg. Weil im Gegenzug aber zwei Strafstöße den Weg ins Tor fanden, steht Anif vorm Klassenerhalt.

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Die Nervosität war hoch. Anif wusste: Würde man gegen das Schlusslicht nicht nachlagen, wäre der Sieg in Anthering im Kampf gegen den Relegationsplatz nur mehr die Hälfte wert gewesen. Und tatsächlich gingen auch die Zeyringer-Schützlinge in Führung, weil King den Ball im langen Eck unterbrachte (33.). Trotzdem ging es mit 1:1 in die Kabine, weil Neureiter eine Flanke per Kopf verwertete (45.).

Wende im sechsten Elfer-Anlauf eingeleitet
Im Finish wurde es dann richtig hektisch: Denn weil King nach einem hohen Ball allein aufs Tor gezogen war, rannte Abstiegskandidat Anif lange einem 1:2 hinterher (55.). Doch ein strittig erkämpfter Foulelfmeter, den Bünyamin Aksoy in die Maschen bugsierte, glich das Spiel aus. Die Szene bannte zugleich den Elferfluch des Teams, das zuletzt fünf Penalties in Folge versemmelt hatte.

Anif war 1:2 hinten, aber Aksoy (und Dunhofer) machten es wieder gut.
Anif war 1:2 hinten, aber Aksoy (und Dunhofer) machten es wieder gut.(Bild: Andreas Tröster)

Als im Konter Hartl allein aufs Tor zulief, schwammen den Heimischen schon sämtliche Felle davon. Doch sein Heber ging klar übers Tor. Im direkten Gegenzug sorgte ein (diesmal klares) Torhüterfoul für einen erneuten Strafstoß – und Aksoy traf abermals. Mit dem 3:2 liegt das Team von Sportchef und Interimscoach Fabian Tribl drei Spiele vor Schluss vier Punkte über dem Strich. „Nervenschonend war das heute nicht, aber ich habe es schon ein bisschen kommen gesehen“, atmetete Tribl im Anschluss durch. Wie er mit dem Elferfluch umging? „Die Spieler haben sich das untereinander ausgemacht, wer schießt. Zum Glück ist er heute reingegangen.“ Am Mittwoch in Henndorf, das ebenso rechnerisch noch 15. werden kann, kann man nun den Klassenerhalt fixieren. „Unser Vorsprung ist trügerisch“, warnte Tribl schon vorab.

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Ofen ging aus, Spiel endete torlos
Weniger spannend ging es bereits am Vormittag zwischen Bürmoos und dem SAK zu. Den Hausherren wurde ein Abseitstor aberkannt, auf beiden Seiten schrillte jeweils einmal der Elfmeteralarm. Tore fielen aber keine. Noch bitterer: Die Hausherren hatten den italienischen Tag mit einem mobilen Pizzaofen und Aperol ausgerufen. Bloß ging dem Backgerät bald das Gas aus. Selbst beim Ersatz-Foodtruck fiel der Strom aus. „Das Spiel hat sich dem dann angepasst“, brummte Obmann Robert Eckschlager. Indes fix: Goalie O‘Connor, der sein Comeback nach Verletzung gab, lässt trotz Karrierepause seinen Pass als Notnagel beim Klub. Zuletzt spielte Elixhausen-Youngster Satzinger als möglicher Neuzugang im Training vor.

Fürs letzte blau-gelbe Aufgebot gab‘s zum Debüt von Interimstrainer Lukas Tragner immerhin einen Punkt. „In Summe dann gerecht“, befand Obmann Walter Larionows. Der freut sich im Sommer zwar über den Eugendorfer Offenbacher und Neumarkts Najebullah als Neuzugänge. Dafür sind Empl (Karriereende), Ötztürk (Grödig), Grießner und Kaschnig-Löbel (jeweils Studium) weg.

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