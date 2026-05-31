Nach Ende des Elfer-Fluchs darf Anif wieder hoffen

Als im Konter Hartl allein aufs Tor zulief, schwammen den Heimischen schon sämtliche Felle davon. Doch sein Heber ging klar übers Tor. Im direkten Gegenzug sorgte ein (diesmal klares) Torhüterfoul für einen erneuten Strafstoß – und Aksoy traf abermals. Mit dem 3:2 liegt das Team von Sportchef und Interimscoach Fabian Tribl drei Spiele vor Schluss vier Punkte über dem Strich. „Nervenschonend war das heute nicht, aber ich habe es schon ein bisschen kommen gesehen“, atmetete Tribl im Anschluss durch. Wie er mit dem Elferfluch umging? „Die Spieler haben sich das untereinander ausgemacht, wer schießt. Zum Glück ist er heute reingegangen.“ Am Mittwoch in Henndorf, das ebenso rechnerisch noch 15. werden kann, kann man nun den Klassenerhalt fixieren. „Unser Vorsprung ist trügerisch“, warnte Tribl schon vorab.