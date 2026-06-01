Eine Geburtstagsfeier mit Hund, Katz‘ und Co.

25 Jahre Tierschutz am Wallersee – und längst auch darüber hinaus! Die Henndorfer Institution Gut Aiderbichl feierte am Sonntag mit Freunden, Fans und Stargästen ein rauschendes Jubiläumsfest.
Seit einem Vierteljahrhundert wird auf Gut Aiderbichl Tierschutzgeschichte geschrieben. Genau das nahm Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber nun zum Anlass. Mit einem großen Fest sagte er Freunden, Fans und Wegbegleitern Danke. Gekommen waren sie zahlreich.
Unterstützer wie Christa Clarin, Witwe von Hans Clarin (Pumuckl), Marina Meggle oder Ballermann-Jurist André Engelhardt waren im Publikum. Prominenz aus Politik und Wirtschaft wie Landeshauptfrau Karoline Edstadler oder VW-Österreich-Chefin Gudrun Zeilinger gaben sich bei der Gala am Tierschutz-Stammhaus ebenso ein Stelldichein.
Lindner: In Aiderbichl auf den Hund gekommen
Mit Francine Jordi und Patrick Lindner gaben zwei Schlagerstars Kostproben ihres Könnens. Jordi noch bei strahlender Sonne, Lindner dann schon im großen Stadl, während das Unwetter gerade über den Flachgau zog. Gerry Friedle alias Dj Ötzi lauschte seinen Kollegen. Alle drei Schlagergrößen sind Aiderbichl schon seit Jahren verbunden. Patrick Lindners Hund Obelix stammt sogar aus dem Wurf eines Tierrettungsfalls, der am Hof in Henndorf betreut wurde.
Dankes- und Grußworte von Gründer Aufhauser
“Heute ist einmal Zeit, um Danke zu sagen. An all jene Menschen, die unsere Idee seit Jahren mittragen und unterstützen“, erklärte Geschäftsführer Ehrengruber. In seiner Rede ließ er auch Dankes- und Grußworte von Gründer Michael Aufhauser ausrichten. Der Tierschutz-Größe ist es seit 2015 aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, die Geschicke auf Gut Aiderbichl zu lenken.
2001 begann die Erfolgsgeschichte in Henndorf. Nunmehr sind 9976 Tiere auf 30 Höfen in ganz Europa in Betreuung. Bengalische Tiger aus dem Zirkus, hungernde Esel oder ausgesetzte Hunde – in den verschiedenen Aiderbichl-Einrichtungen finden notleidende Tiere seit 25 Jahren ein neues Zuhause.
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