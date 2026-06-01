Eine Geburtstagsfeier mit Hund, Katz‘ und Co.

Lindner: In Aiderbichl auf den Hund gekommen

Mit Francine Jordi und Patrick Lindner gaben zwei Schlagerstars Kostproben ihres Könnens. Jordi noch bei strahlender Sonne, Lindner dann schon im großen Stadl, während das Unwetter gerade über den Flachgau zog. Gerry Friedle alias Dj Ötzi lauschte seinen Kollegen. Alle drei Schlagergrößen sind Aiderbichl schon seit Jahren verbunden. Patrick Lindners Hund Obelix stammt sogar aus dem Wurf eines Tierrettungsfalls, der am Hof in Henndorf betreut wurde.