Auch 2027 gibt‘s wieder zwei Residenzplatzkonzerte

Tags drauf strömten erneut 12.500 Menschen auf den Residenzplatz, um die Austropop-Legende Wolfgang Ambros und das Duo Pizzera&Jaus zu sehen. Kurz nach 18 Uhr musste das Gelände wegen einer akuten Unwetterwarnung geräumt werden. Binnen 16 Minuten war der gesamte Residenzplatz leer. „Das hat super funktioniert, alle verhielten sich gesittet“, betont Semmler. Mit einiger Verspätung konnte das Konzert weitergehen, Wolfgang Ambros konnte jedoch deutlich weniger Lieder spielen als geplant. Semmler: „Es war die einzige Option, sonst hätten wir ihn ganz aus dem Programm streichen müssen.“