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Termine bereits fix

Auch 2027 gibt‘s wieder zwei Residenzplatzkonzerte

Salzburg
31.05.2026 20:00
Insgesamt 25.000 Fans feierten zwei Abende lang ein friedliches und ausgelassenes Musikfest.
Insgesamt 25.000 Fans feierten zwei Abende lang ein friedliches und ausgelassenes Musikfest.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Selbst die Unwetter-Warnung konnte die Musikparty am Residenzplatz nicht stoppen! Schon jetzt ist klar: Auch im kommenden Jahr gibt es wieder zwei Konzerte in der Salzburger-Altstadt. Die Termine stehen schon fest. Doch wer wird auftreten? 

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Die Abbauarbeiten sind in vollem Gange, hunderte Helfer schuften und geben ihr Bestes. Schon am Dienstag wird die große Bühne samt Technik und sämtliche Absperrungen verschwunden sein. Die Residenzplatzkonzerte 2026 sind vorbei – doch was bleibt? Zwei ausverkaufte Abende mit insgesamt 25.000 Menschen, Wetterkapriolen und viel Musik!

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„Es waren wundervolle Tage“, zieht Veranstalter Thomas Semmler gegenüber der „Krone“ ein zufriedenes Resümee. Am Freitag heizte die dänische Rockband Volbeat 12.500 begeisterten Fans ein, zusammen feierte man eine laute, aber friedliche Party. Es gab keine nennenswerte Zwischenfälle, bestätigt auch die Polizei auf „Krone“-Anfrage.

Die dänischen Rocker von Volbeat traten am Freitag auf. Die Tickets hierfür waren binnen weniger ...
Die dänischen Rocker von Volbeat traten am Freitag auf. Die Tickets hierfür waren binnen weniger Minuten ausverkauft.(Bild: Andreas Tröster)

Tags drauf strömten erneut 12.500 Menschen auf den Residenzplatz, um die Austropop-Legende Wolfgang Ambros und das Duo Pizzera&Jaus zu sehen. Kurz nach 18 Uhr musste das Gelände wegen einer akuten Unwetterwarnung geräumt werden. Binnen 16 Minuten war der gesamte Residenzplatz leer. „Das hat super funktioniert, alle verhielten sich gesittet“, betont Semmler. Mit einiger Verspätung konnte das Konzert weitergehen, Wolfgang Ambros konnte jedoch deutlich weniger Lieder spielen als geplant. Semmler: „Es war die einzige Option, sonst hätten wir ihn ganz aus dem Programm streichen müssen.“

Ihre gute Laune war sofort ansteckend: Als Paul Pizzera und Otto Jaus die Bühne enterten, ...
Ihre gute Laune war sofort ansteckend: Als Paul Pizzera und Otto Jaus die Bühne enterten, verschwand bei den Besuchern jeglicher Ärger wegen des Wetters.(Bild: Andreas Tröster)

Nächstes Jahr wird es erneut zwei Konzerte in der Altstadt geben. Am 4. und 5. Juni wird der Residenzplatz wieder zur Musikbühne. „Wir wollen wieder einen Österreich-Abend machen und einen internationalen Kracher“, sagt der Veranstalter. Wer genau auftreten wird, ist noch unklar. Aber: „Die Verhandlugen stehen kurz vor dem Abschluss.“

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