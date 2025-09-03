Vorteilswelt
Anzahl nimmt stark zu

„Neophyten“ schaden Gesundheit und Artenvielfalt

Österreich
03.09.2025 10:44
„Neophyt des Jahres“ 2019: die Robinie (Robinia pseudoacacia) aus Nordamerika
„Neophyt des Jahres" 2019: die Robinie (Robinia pseudoacacia) aus Nordamerika

Seit Kolumbus 1492 Amerika „entdeckte“, wurden 1614 neue Pflanzenarten nach Österreich verbracht. Ragweed löst etwa allergische Reaktionen und Asthmaanfälle aus, giftige Stechäpfel machen ganze Ernten unbrauchbar.

0 Kommentare

Viele (93) dieser „Neophyten“ schaden der Gesundheit, Land- und Forstwirtschaft sowie der Artenvielfalt, so die Wiener Ökologen Franz Essl und Michael Glaser. 

Die beiden Forscher vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung erstellten mit Kollegen eine aktuelle, landesweite Bestandsaufnahme aller Neophyten.

Hochgiftig sind alle Sorten des Gemeinen Stechapfel (Datura stramonium), sie enthalten ...
Hochgiftig sind alle Sorten des Gemeinen Stechapfel (Datura stramonium), sie enthalten Tropanalkaloide.

Ihr Fazit: Die Zahl steigt rasant: von 118 Arten um 1850 und 1084 Arten im Jahr 2000 stieg die Zahl auf über 1600. Viele wurden bewusst eingeführt (Zierpflanzen), andere nicht, etwa durch verunreinigtes Saatgut.

Die negativen Folgen der Neophyten überwiegen:

  • Robinie und Götterbaum etwa verdrängen heimische Arten

  • Erdmandel breitet sich als schwer bekämpfbares Unkraut in der Landwirtschaft aus

  • Ragweed verursacht Allergien (Heuschnupfen)

  • Stechapfel enthält giftige Alkaloide und kann Ernten unbrauchbar machen

Der Gesundheit schadet etwa aus Nordamerika stammendes Ragweed (Ambrosia artemisiifolia), das ...
Der Gesundheit schadet etwa aus Nordamerika stammendes Ragweed (Ambrosia artemisiifolia), das aktuell blüht und seine Pollen verbreitet.

Positive Aspekte:

  • In Städten können manche Arten wie Robinie und Götterbaum ökologisch wertvoll sein

  • Bei Imkern ist die Robinie ebenfalls beliebt, denn mit dem Nektar ihrer Blüten produzieren Bienen „Akazienhonig“

Ökologen wünschen sich, dass die EU-Verordnung gegen invasive Arten ambitioniert umgesetzt wird.

