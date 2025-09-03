„Neophyten“ schaden Gesundheit und Artenvielfalt

Seit Kolumbus 1492 Amerika „entdeckte“, wurden 1614 neue Pflanzenarten nach Österreich verbracht. Ragweed löst etwa allergische Reaktionen und Asthmaanfälle aus, giftige Stechäpfel machen ganze Ernten unbrauchbar.
Viele (93) dieser „Neophyten“ schaden der Gesundheit, Land- und Forstwirtschaft sowie der Artenvielfalt, so die Wiener Ökologen Franz Essl und Michael Glaser.
Die beiden Forscher vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung erstellten mit Kollegen eine aktuelle, landesweite Bestandsaufnahme aller Neophyten.
Ihr Fazit: Die Zahl steigt rasant: von 118 Arten um 1850 und 1084 Arten im Jahr 2000 stieg die Zahl auf über 1600. Viele wurden bewusst eingeführt (Zierpflanzen), andere nicht, etwa durch verunreinigtes Saatgut.
Die negativen Folgen der Neophyten überwiegen:
Robinie und Götterbaum etwa verdrängen heimische Arten
Erdmandel breitet sich als schwer bekämpfbares Unkraut in der Landwirtschaft aus
Ragweed verursacht Allergien (Heuschnupfen)
Stechapfel enthält giftige Alkaloide und kann Ernten unbrauchbar machen
Positive Aspekte:
Bei Imkern ist die Robinie ebenfalls beliebt, denn mit dem Nektar ihrer Blüten produzieren Bienen „Akazienhonig“
Ökologen wünschen sich, dass die EU-Verordnung gegen invasive Arten ambitioniert umgesetzt wird.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.