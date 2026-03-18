Für 300 Jahre altes Sacherl schlägt letzte Stunde

In Aurolzmünster wird schon bald ein 300 Jahre altes Gebäude von der Bildfläche verschwinden. „Die Behörden haben erneut gnadenlos reagiert und die Räumung des Sacherls veranlasst. Nur weil derzeit die Brutzeit der anwesenden Falken ist, wird das Haus nicht abgerissen“, war Maria Reifeltshammer beim Gespräch mit der „Krone“ den Tränen nahe.