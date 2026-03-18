Für 300 Jahre altes Sacherl schlägt letzte Stunde

14 Jahre kämpfte Maria Reifeltshammer um ein historisches Erbstück in Aurolzmünster. Die nachträgliche Legitimierung des Hauses scheiterte. Nun ordnete die Behörde den Abriss an. Die Bauarbeiter schreiten schon zur Tat und räumen das Haus leer. Der tatsächliche Abbruch wird sich aus einem kuriosen Grund noch verzögern.
In Aurolzmünster wird schon bald ein 300 Jahre altes Gebäude von der Bildfläche verschwinden. „Die Behörden haben erneut gnadenlos reagiert und die Räumung des Sacherls veranlasst. Nur weil derzeit die Brutzeit der anwesenden Falken ist, wird das Haus nicht abgerissen“, war Maria Reifeltshammer beim Gespräch mit der „Krone“ den Tränen nahe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.