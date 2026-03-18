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Abriss hat begonnen

Für 300 Jahre altes Sacherl schlägt letzte Stunde

Oberösterreich
18.03.2026 10:39
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

14 Jahre kämpfte Maria Reifeltshammer um ein historisches Erbstück in Aurolzmünster. Die nachträgliche Legitimierung des Hauses scheiterte. Nun ordnete die Behörde den Abriss an. Die Bauarbeiter schreiten schon zur Tat und räumen das Haus leer. Der tatsächliche Abbruch wird sich aus einem kuriosen Grund noch verzögern. 

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In Aurolzmünster wird schon bald ein 300 Jahre altes Gebäude von der Bildfläche verschwinden. „Die Behörden haben erneut gnadenlos reagiert und die Räumung des Sacherls veranlasst. Nur weil derzeit die Brutzeit der anwesenden Falken ist, wird das Haus nicht abgerissen“, war Maria Reifeltshammer beim Gespräch mit der „Krone“ den Tränen nahe.

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