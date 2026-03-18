Eklat in Meetings: Meghan verschwand wortlos!

Meghans Anwalt kontert – und spricht von Vorurteilen

Stimmt alles so nicht, ließ die Herzogin klarstellen. Ihr Anwalt erklärte, dass Meghan „von zu Hause aus arbeitet, Mutter von kleinen Kindern im Alter von 4 und 6 Jahren ist und oft (wie viele Eltern, die von zu Hause aus arbeiten) mit Kindern konfrontiert wird, die während eines Meetings unerwartet den Raum betreten. Unabhängig davon, dass sie eine Mutter ist, die von zu Hause aus arbeitet, ist Meghan sich auch bewusst, dass sie ihr Team vor der Ablenkung durch Kinder schützen muss. Nahezu alle Berufstätigen können bestätigen, dass sie während eines virtuellen Meetings irgendwann im Laufe vieler Stunden virtueller Geschäftstelefonate das Mikrofon oder die Kamera ausschalten müssen.“