Meghan teilt lieben Mama-Tochter-Schnappschuss

Herzogin Meghan hat zum Internationalen Frauentag einen ganz besonderen Mama-Tochter-Moment geteilt. Denn das liebe Foto, das die 44-Jährige eng umschlungen mit Prinzessin Lilibet zeigt, knipste niemand Geringeres als Papa Prinz Harry.
Zu sehen sind Meghan und die vierjährige Lilibet auf dem Foto, das die Herzogin von Sussex mit ihren Fans teilte, von hinten, während sie auf einem Felsen am Strand sitzen. Die 44-Jährige hat ihren Arm um ihre Tochter gelegt und gibt ihr einen Kuss auf die Stirn.
„Für die Frau, die sie eines Tages sein wird“
Ein schöner Mama-Tochter-Moment, den niemand Geringeres als „Papa Sussex“, also Prinz Harry, mit der Kamera festhielt, wie Meghan im Kommentar zum Posting verriet. Und ein Foto, das die Herzogin nicht umsonst am 8. März veröffentlichte.
Sehen Sie hier das Posting von Herzogin Meghan:
„Für die Frau, die sie eines Tages sein wird ...“, schrieb Meghan nämlich zum Schnappschuss – und fügte hinzu: „Alles Gute zum Internationalen Frauentag.“
Foto von Lili schon fast zur Tradition geworden
Ein Foto von Prinzessin Lilibet zum Weltfrauentag ist für Meghan übrigens schon fast zur liebgewonnenen Tradition geworden. Denn auch im Vorjahr teilte die Herzogin von Sussex ein Foto von ihrer Tochter.
Damals handelte es sich allerdings um einen Schnappschuss von Lili mit Papa Harry, der seine Tochter bei einem Trip mit dem Boot in den Armen hielt.
