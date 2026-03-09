Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu besonderem Anlass

Meghan teilt lieben Mama-Tochter-Schnappschuss

Royals
09.03.2026 12:08
Herzogin Meghan veröffentlichte diesen lieben Mama-Tochter-Schnappschuss am internationalen ...
Herzogin Meghan veröffentlichte diesen lieben Mama-Tochter-Schnappschuss am internationalen Weltfrauentag.(Bild: instagram.com/meghan)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Herzogin Meghan hat zum Internationalen Frauentag einen ganz besonderen Mama-Tochter-Moment geteilt. Denn das liebe Foto, das die 44-Jährige eng umschlungen mit Prinzessin Lilibet zeigt, knipste niemand Geringeres als Papa Prinz Harry.

0 Kommentare

Zu sehen sind Meghan und die vierjährige Lilibet auf dem Foto, das die Herzogin von Sussex mit ihren Fans teilte, von hinten, während sie auf einem Felsen am Strand sitzen. Die 44-Jährige hat ihren Arm um ihre Tochter gelegt und gibt ihr einen Kuss auf die Stirn.

„Für die Frau, die sie eines Tages sein wird“
Ein schöner Mama-Tochter-Moment, den niemand Geringeres als „Papa Sussex“, also Prinz Harry, mit der Kamera festhielt, wie Meghan im Kommentar zum Posting verriet. Und ein Foto, das die Herzogin nicht umsonst am 8. März veröffentlichte.

Sehen Sie hier das Posting von Herzogin Meghan:

„Für die Frau, die sie eines Tages sein wird ...“, schrieb Meghan nämlich zum Schnappschuss – und fügte hinzu: „Alles Gute zum Internationalen Frauentag.“

Foto von Lili schon fast zur Tradition geworden
Ein Foto von Prinzessin Lilibet zum Weltfrauentag ist für Meghan übrigens schon fast zur liebgewonnenen Tradition geworden. Denn auch im Vorjahr teilte die Herzogin von Sussex ein Foto von ihrer Tochter.

Lesen Sie auch:
Meghan in ihrer Netflix-Show „With Love, Meghan“, wo sie Lust auf ihren Lifestyle machen wollte, ...
Trennung!
Netflix steigt bei Lifestyle-Firma von Meghan aus
07.03.2026
„Es ist okay“
Harry und Meghan: Mut-Botschaften an Süchtige
26.02.2026

Damals handelte es sich allerdings um einen Schnappschuss von Lili mit Papa Harry, der seine Tochter bei einem Trip mit dem Boot in den Armen hielt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
09.03.2026 12:08
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
287.920 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
260.128 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
256.819 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2264 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2168 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1301 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Mehr Royals
Zu besonderem Anlass
Meghan teilt lieben Mama-Tochter-Schnappschuss
Nach Epstein-Files
Anti-Sklaverei-Charity trennt sich von Eugenie
„Ohne Angst handeln“
Frauentag: Emotionale Botschaft von Charlène
Gesetz nötig
Commonwealth will Andrew aus Thronfolge streichen
Royal Family in Sorge
Prinzessin Michael von Kent in ernstem Zustand!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf